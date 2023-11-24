Yepyeni Araçlar ile Kaçırılmayacak Aylık Kiralama Fırsatı
Yepyeni Araçlar ile Kaçırılmayacak Aylık Kiralama Fırsatı
Kampanya Koşulları
Kampanyadan yararlanmak için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilir veya buraya tıklayarak ilgili formu doldurup talebinizi iletebilirsiniz.
Kampanya 29.02.2024 tarihine kadar yapılan rezervasyonlar ve teslim edilecek araçlar için geçerlidir.
Aylık kiralama başına 3000 km sınırı vardır. 3000km'nin üzerindeki kilometreler aşım olarak değerlendirilir ve araç grubuna göre km başına farklı ücretler uygulanır.
Kampanya kapsamında minimum 30 gün kiralama yapılabilir. İadenin 30 günden erken yapılması durumunda fiyat farkı yansıtılacaktır.
Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
Kampanyada Green Motion Car Rental genel kiralama koşulları geçerlidir.
Sıfır km benzinli otomatik Cupra Formentor aylık 27.500 TL + KDV, sıfır km benzinli otomatik Seat Ateca aylık 22.500 TL + KDV fiyatla kiralanacaktır.
Kampanya, araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından Green Motion Car Rental’ın ofisinde kendi kredi kartı ile ödenecektir ve kampanyaya dahil edilmeyecektir.
Kampanya Green Motion Car Rental’ın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır.
Kampanya başka bir kampanya veya indirim ile birleştirilemez.
Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
RentiCar ve Green Motion Car Rental, kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.